Чи мобілізують зі сколіозом? Що потрібно знати чоловікам, у яких болить спина
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Звільняють від призову не лише остеохондроз і спондилоліз
Непридатними до військової служби можуть визнати чоловіків з серйозними недугами. Зокрема, це стосується військовозобов'язаних, які мають хвороби хребта, інфекційні артропатії та системні хвороби сполучної тканини.
Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Згідно з чинним законодавством, звільнення від мобілізації можуть отримати чоловіки, які мають:
- інфекційні артропатії — хвороба Рейтера, піогенні артрити, реактивні артропатії;
- анкілозивний спондилоартрит;
- запальні поліартропатії — синдром Фелті, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, подагра, кристалічні артропатії, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, ревматоїдний васкуліт, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит;
- системні хвороби сполучної тканини — системний склероз, хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, дифузний еозинофільний фасціїт;
- хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки — сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;
- перелом хребта;
- здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;
- туберкульоз хребта, що прогресує;
- активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.
Крім того, відстрочку від мобілізації дають з наступними захворюваннями:
- хвороби м’яких тканин — ураження плеча, бурсопатії, ентезопатії, хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків;
- артрози та інші ураження суглобів — гонартроз, коксартроз, поліартроз та інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів;
- фібробластичні порушення;
- дефекти та деформації пальців стопи та кисті;
- набуті деформації кінцівок, а також набута плоскостопість;
- стеопатії й хондропатії — хвороба Педжета, остеомаляція у дорослих, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, остеонекроз, юнацькі остеохондрози кісток (окрім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща.
Також непридатні до служби люди з важкою формою плоскостопості або деформованими кінцівками.
Варто зазначити, що діагноз потрібно підтвердити на військово-лікарській комісії (ВЛК). Для цього необхідно зібрати документи, які підтверджують наявність хвороби або патології.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами нирок не мобілізують. Відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій, не завадить призвати чоловіка на військову службу.