Безмежний цинізм, або свідома клоунада? Віткофф заявив, що Путін "молився за Трампа"

Віткофф також зазначив, що не вважає російського правителя "поганою людиною"

Спеціальний посланник президента США Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який не так давно розхвалював Путіна за "прагнення до миру", озвучив чергову російську пропагандистську казочку. Він заявив, що після замаху на Трампа Путін нібито "молився за президента", оскільки Трамп, мовляв, "його друг". Щобільше, Віткофф додав, що не може вважати Путіна "поганою людиною".

Про це спецпредставник Трампа заявив в інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Зазначимо, що Віткофф відповідає за Близький Схід тільки юридично – насправді він працює в першу чергу над переговорами з Росією, оскільки спецпредставника Кіта Келлога усунули від переговорів на вимогу Кремля.

"Путін замовив чудовий портрет Трампа у провідного російського художника та попросив мене доставити його Трампу. Я доставив його додому та передав йому, про це писали в газетах, але це був такий благородний момент. І він (Путін) розповів мені, що коли стріляли в президента, він пішов до місцевої церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він міг стати президентом США, а тому, що у них була дружба та він молився за свого друга", – цинічно заявив Віткофф Карлсону.

За його словами, він "повернувся додому" та передав Трампу як картину від Путіна, так і розповідь про "молитви". Трамп, стверджує Віткофф, був "зворушений цим", і нібито саме таким чином вдалося налагодити комунікацію між Кремлем та Білим домом.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели", – сказав Віткофф.

Зазначимо, що не так давно Віткофф озвучив ще одну пропагандистську казочку Кремля – про те, що після розмови з Трампом про "енергетичне перемир'я" за наказом Путіна росіяни нібито "збили свої ж дрони". Проте експерти сумніваються в тому, що окупанти справді стали б це робити. Окрім того, Віткофф зробив скандальну заяву, що він "вірить у Путіна", його "добрі наміри" та "добру волю" щодо укладення мирної угоди для припинення війни в Україні.