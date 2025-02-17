Дают жилье и хорошо платят: в Украине ищут пенсионеров на работу в хостел

Преимуществом будет кандидат без вредных привычек.

Вышедшие на пенсию часто хотят подзаработать дополнительную копеечку, чтобы иметь возможность прожить. Да, в Киеве ищут уборщицу в хостел.

Подходящее объявление появилось на сайте купли-продажи, где часто публикуют вакансии. Ищут людей старше 45 лет, без опыта работы.

Ищут ответственного человека на должность уборщицы с оплатой 10000-12000 грн. Также подойдет пенсионерам, переселенцам, людям из других городов.

Условия работы

Работодатель предлагает стабильную зарплату, предоставляет жилье. Главное условие – желание работать. Предлагают гибкий график работы 6/1 или накопительные.

Преимуществом будет кандидат без вредных привычек.

В обязанности будет входить: ежедневная влажная уборка помещений, стирка белья в стиральной машине, поддержание чистоты и атмосферы уюта, проживание в хостеле.

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