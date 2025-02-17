"Не може бути й мови": Лавров зробив різку заяву щодо переговорів

Лавров категорично відповів на одне із питань

Напередодні зустрічі делегацій США та РФ у Саудівській Аравії міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив заяву про тимчасово окуповані території України. Він сказав, що Росія поступок у цьому питанні робити не має наміру.

Про це пишуть РосЗМІ. Зазначається, що Лавров разом з Юрієм Ушаковим проводитимуть зустріч із представниками США та під час обговоренняпроцесу врегулювання не підуть на компроміс щодо територій.

"Не може бути й мови про можливість територіальних поступок Україні у процесі врегулювання", — заявив він.

Водночас Лавров звинуватив Україну "у звірствах", хоча всьому світу відомо, що саме російська сторона неодноразово була помічена за цим.

"Погляньте, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була присутня на переговорах про врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як, з людьми з російськими чи без людей, з одними рідкісноземельними металами?" — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому територіальні поступки не допоможуть Україні здобути світ. Історик Сергій Махуна навів яскравий приклад.