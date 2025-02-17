Німецькі камікадзе чи дрони на оптоволокні. Що змінить ситуацію на полі бою

Військовий експерт пояснив специфіку використання дронів з різною передачею даних

Німецька компанія Helsing, яка поставить ЗСУ 6000 дронів-камікадзе HX-2, зацікавлена у співробітництві з Україною задля набуття безцінного бойового досвіду. Однак її техніка навряд чи стане "вундервафе", тобто диво-зброєю, здатною переломити хід війни.

В ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

— Грошей у наших західних партнерів набагато більше і технології набагато кращі. Тому отримання досвіду на лінії бойового зіткнення й інформації з відкритих джерел дозволяє їм шукати певне рішення. Helsing співпрацює з українськими компаніями, тому могла отримати доступ до інформації, яку використала, щоб створити власні розробки, — каже експерт з питань дронів.

Натомість українські науковці шукають простіші й дешевші рішення, щоб створені ними дрони могли закуповувати волонтери або ЗСУ. І хоча дрони британських або німецьких компаній можуть бути якісними, але житимуть на лінії бойового зіткнення лише дві тижні, доки ворог зрозуміє, як їм протидіяти, пояснює Анатолій Храпчинський.

За його словами, засоби радіоелектронної боротьби серйозно змінилися навіть з початку 2024 року, і бійці просять поставити їм більш технологічну техніку, в якій можна вибирати діапазон поставлених завад і робити це з комп'ютера подалі від бойової позиції.

Торкнувшись теми використання нечутливих до "глушилок" дронів, керованих по оптоволокну, експерт зауважив, що вони не стануть "вундервафе".

— У нас є особливість: побачили FPV-дрони на оптоволокні і починає нестись — давайте всі дрони робити на оптоволокні, — каже експерт. — Не існує "вундервафлі", а існують правильні методи ведення бойових дій за рахунок різноманіття зброї. І стратегія — найважливіший елемент виконання будь-яких бойових задач. Тому коли у тебе велике різноманіття — це допомагає якісно працювати на лінії бойового зіткнення.

Коли у тебе є наземні роботизовані системи, здатні мінувати лінії доступу до твоїх позицій, якщо у тебе є розвідувальні дрони, які з повітря постійно відслідковують, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і ти вчасно можеш зафіксувати просування ворога і відправити туди дрони із вражаючими елементами проти піхоти або важкої техніки — все це допомагає якісно протидіяти ворогу, каже Анатолій Храпчинський.

— Не можна казати, що дрони на оптоволокні будуть якісно працювати по будь-якій цілі. Ми йдемо далі — будемо переходити на модульний метод і залежно від завдання кріпити різне корисне навантаження, різні системи зв'язку, які дозволяють нам працювати на цьому напрямі з віддаленої позиції, коли оператор може керувати всім театром бойових дій, — пояснив, що може змінити ситацію на полі бою, військовий експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна стала першим отримувачем нового FPV-безпілотника MAUS від німецької компанії Donaustahl.