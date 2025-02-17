Немецкие камикадзе или дроны на оптоволокне. Что изменит ситуацию на поле боя

Военный эксперт объяснил специфику использования дронов с разной передачей данных

Германская компания Helsing, которая поставит ВСУ 6000 дронов-камикадзе HX-2, заинтересована в сотрудничестве с Украиной для приобретения бесценного боевого опыта. Однако ее техника вряд ли станет "вундервафе", то есть чудо-оружием, способным переломить ход войны.

В эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

— Денег у наших западных партнеров гораздо больше и технологии гораздо лучше. Поэтому получение опыта на линии боевого столкновения и информации из открытых источников дозволяет им находить определенное решение. Helsing сотрудничает с украинскими компаниями, поэтому могла получить доступ к информации, которую использовала для создания собственных разработок, — говорит эксперт по дронам.

В то же время украинские ученые ищут более простые и дешевые решения, чтобы созданные ими дроны могли закупать волонтеры или ВСУ. И хотя дроны британских или германских компаний могут быть качественными, но будут жить на линии боевого столкновения всего две недели, пока враг поймет, как им противодействовать, объясняет Анатолий Храпчинский.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы серьезно изменились даже с начала 2024 года, и бойцы просят поставить им более технологичную технику, в которой можно выбирать диапазон поставленных помех и делать это с компьютера подальше от боевой позиции.

Коснувшись темы использования нечувствительных к "глушилкам" дронов, управляемых по оптоволокну, эксперт заметил, что они не станут "вундерваффе".

— У нас есть особенность: увидели FPV-дроны на оптоволокне и понеслось — давайте все дроны делать на оптоволокне, — говорит эксперт. — Не существует "вундервафли", а существуют правильные методы ведения боевых действий за счет разнообразия оружия. И стратегия — важнейший элемент выполнения любых боевых задач. Поэтому, когда у тебя большое разнообразие — это помогает качественно работать на линии боевого столкновения.

Когда у тебя есть наземные роботизированные системы, способные минировать линии доступа к твоим позициям, если у тебя есть разведывательные дроны, которые с воздуха постоянно отслеживают, что происходит на линии боевого столкновения, и ты вовремя можешь зафиксировать продвижение врага и отправить туда дроны с поражающими элементами против пехоты или тяжелой техники — все это помогает качественно противодействовать врагу, говорит Анатолий Храпчинский.

— Нельзя говорить, что дроны на оптоволокне будут качественно работать по любой цели. Мы идем дальше — будем переходить на модульный метод и в зависимости от задачи крепить разную полезную нагрузку, разные системы связи, которые позволяют нам работать на этом направлении с отдаленной позиции, когда оператор может руководить всем театром боевых действий, — объяснил, что может изменить ситацию на поле боя, военный эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина стала первым получателем нового FPV-беспилотника MAUS от немецкой компании Donaustahl.