В Україну приїде спецпредставник Трампа Кіт Келлог: Зеленський розповів, коли і навіщо

Зеленський хоче, щоб Келлог привіз до Білого Дому розуміння гарантій безпеки, необхідних Україні

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до України. Він пробуде тут декілька днів і, можливо, відвідає фронт.

Візит Келлога анонсував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на спецпредставника Трампа чекають в Україні 20 лютого.

"Ми чекаємо на Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше", — розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що хоче запросити його на фронт під час візиту. Президент хоче, щоб Келлог вивчив усі питання, поспілкувався з військовими.

"Я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить ... Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з’їздимо, а потім окремо поспілкуємося з міністерством оборони, може з розвідкою", — сказав президент.

За його словами, важливо, щоб Келлог привіз до Білого Дому розуміння гарантій безпеки, необхідних Україні.

"Я думаю, що після його повернення до США ми розумітимемо, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом", — зауважив президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Келлог розповів, як може закінчитися війна в Україні.