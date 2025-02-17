В Украину приедет спецпредставитель Трампа Кит Келлог: Зеленский рассказал, когда и зачем

Зеленский хочет, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание гарантий безопасности, необходимых Украине

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет в Украину. Он пробудет здесь несколько дней и, возможно, посетит фронт.

Визит Келлога анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, спецпредставителя Трампа ждут в Украине 20 февраля.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше", — рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что хочет пригласить его на фронт во время визита. Президент хочет, чтобы Келлог изучил все вопросы, пообщался с военными.

"Я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет…Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым может командирам бригад со мной съездим, а потом отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой", — сказал президент.

По его словам, важно, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание гарантий безопасности, необходимых Украине.

"Я думаю, что после его возвращения в США мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом", — заметил президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Келлог рассказал, как может закончиться война в Украине.