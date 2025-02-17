Вода "подается" ведром: в Киеве недорого сдают квартиру для неприхотливых

Можно жить с домашними питомцами

Нестандартное предложение аренды появилось в Соломенском районе Киева – там за 4999 гривен сдают однокомнатную квартиру без водоснабжения. Арендодатель предлагает жилье площадью 31 квадратный метр, однако предупреждает об отсутствии базовых удобств из-за замерзшей трубы.

Жителям придется пользоваться уличным туалетом и носить воду ведрами. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных украинских платформ купли-продажи.

По словам владельца, подключение воды возможно за дополнительную плату — 5 тысяч гривен ежемесячно. При этом квартира имеет раздельную планировку и просторную кухню площадью 11 квадратных метров. Условия видны на фото:

Несмотря на отсутствие базовых коммуникаций, дом оборудован двуспальной кроватью, дополнительным спальным местом и утюгом. По словам владельца, на территории есть терраса и гостевой паркинг.

Есть и преимущества – да, хозяин дома позволяет проживание с домашними любимцами любого размера – от маленького котика до большой собаки. В пешей доступности расположены школа, детский сад, магазины, остановки общественного транспорта и парк.

По условиям аренды комиссия отсутствует, а оплата необходима только за первый месяц проживания. Минимальный срок аренды – от одного месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сдают "убитую" двушку с бронированной дверью. За нее просят 4500 грн.