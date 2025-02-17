Заместитель министра юстиции Гайченко прокомментировал изменение имущественного положения за время работы в ведомстве

Он опроверг информацию, которая распространилась в СМИ

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко отреагировал на публикацию, в которой журналисты допустили, что его семья улучшила материальное положение за время его работы в Минюсте. По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на комментарий самого государственного служащего пресс-службе Минюста. Как отметил чиновник, отсутствие подобных изменений можно проверить, сравнив соответствующие записи в государственных реестрах.

"С момента моего назначения в 2019 году никаких изменений в составе недвижимого имущества моих родителей не произошло", — подчеркнул Гайченко.

Также он опроверг информацию о якобы покупке его отцом недвижимости в 2022 году. По его словам, квартира площадью 97,6 кв. м на улице Евгения Коновальца в Киеве, а также два машиноместа были приобретены еще в сентябре 2017 года. Эта информация находится в его декларациях за 2019-2020 годы и подтверждается данными Государственного реестра имущественных прав.

Кроме того, Гайченко заявил, что его отцу не принадлежат квартиры на улицах Предславинской и Никольско-Ботанической в Киеве.

"Такие объекты не принадлежат моему отцу", — отметил он.

Чиновник также прокомментировал информацию о фигурировшем в материале доме (правильный дом обведен красным цветом на скриншоте ниже):

Реальное здание обведено красным, хотя ранее считалось, что речь идет о том доме, что отмечен синим

"На карте указан соседний объект, тогда как реальное здание было построено еще в 2014 году".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую заработную плату получает министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.