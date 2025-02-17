Быстро не получится: сколько Украина будет вступать в ЕС и сможет ли это обеспечить ее безопасность

Украина может получить гарантии безопасности от ЕС, но они не будут настолько надежными, как от НАТО

Судя по новой риторике США, Украина в обозримом будущем в НАТО не вступит. Однако она может получить коллективные гарантии безопасности от стран ЕС. Но и с этим есть проблемы.

Об этом говорится в материале Le Figaro. Отмечается, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет иметь большое количество препятствий.

"Киев и Брюссель планируют открыть, начиная с первого полугодия 2025 года, как минимум два из шести кластеров, включающих в общей сложности 26 глав, которые предстоит адаптировать в ходе структурных реформ. В теории этот процесс займет минимум пять лет, но политические барьеры могут значительно усложнить задачу", — говорится в материале.

Материал издания посвящен статье 42-7 Европейского договора, которая гласит, что в случае вооруженной агрессии против одного из участников, остальные обязаны предоставить ему помощь и поддержку всеми возможными средствами. На первый взгляд она может казаться подобием статьи 5, предусматривающей коллективную оборону НАТО, однако на самом деле она не обязывает к непосредственному военному вмешательству.

Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отбросил возможность принятия Украины в НАТО, что подняло вопрос об ускорении ее вступления в ЕС. Но с этим уже ощущаются проблемы.

"Это не статья, которую можно испытать на практике. Европейцы не согласятся на членство Украины без серьезных гарантий безопасности, которые в первую очередь предоставляет НАТО", — поясняет Фабрис Путье, президент консалтинговой компании Rasmussen Global

По его словам, все альтернативы НАТО будут более дорогими и более рискованными. Кроме того, Украине без Альянса придется удвоить свою армию.

Вместе с тем, он отмечает, что позиция Вашингтона может измениться в зависимости от хода переговоров с Москвой или же после завершения каденции Дональда Трампа.

"Без НАТО вступление Украины в ЕС может обернуться катастрофой: без достаточных гарантий безопасности 8 миллионов украинских беженцев не вернутся, а предприятия не захотят инвестировать в реконструкцию", — предупредил эксперт по международным отношениям из киевского института New Europe Лео Литра.

Как сообщалось ранее, в Европе всерьез размышляют об отправке в Украину войск в рамках будущих гарантий безопасности. Однако на данном этапе там могут найти не более 30 тысяч военнослужащих, в то время как Украине необходимо не менее 500 тысяч.