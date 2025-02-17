Охайним студентам пропонують роботу з купою бонусів та високою зарплатою

Можна обрати зручний графік

Заробляти від 30 до 40 тисяч гривень на місяць тепер можуть навіть студенти без досвіду роботи. Така можливість з'явилася у столичній клінінговій компанії, яка займається прибиранням квартир та офісів.

Окрім високої зарплати, новачкам обіцяють безкоштовне навчання та зручний графік роботи. Відповідне оголошення розміщене на одній з популярних платформ пошуку роботи.

На співбесіду запрошують студентів та всіх охочих – попередній досвід не потрібен. Спочатку новачки проходять навчання, за яке компанія платить гроші. Кожному працівнику видають сучасну техніку для прибирання, включно з акумуляторними пристроями – тож можна працювати навіть під час відключень світла.

Робота передбачає прибирання у квартирах і офісах, чищення меблів та килимів. Можна обрати зручний графік: працювати чотири дні, потім три відпочивати, або за схемою п'ять робочих днів і два вихідних. Робочий день триває 8 годин.

До роботи та додому працівників возить корпоративний транспорт. На об'єктах годують обідами, а протягом дня можна пити каву та чай безкоштовно. Компанія видає два комплекти форми – на зиму та літо. Для роботи використовують професійну техніку та якісні засоби для прибирання.

Основні вимоги до кандидатів прості: потрібні документи, що посвідчують особу, вміння користуватися смартфоном та відсутність судимостей. Працівник має бути пунктуальним, відповідальним та не мати шкідливих звичок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі студентам пропонують цікаву роботу з гідною зарплатою. Але на іспитовий термін платитимуть менше.