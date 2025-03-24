СМС-ки тепер золоті? Користувачі lifecell жаліються на тарифи щодо популярної послуги

Месенджери дають можливість відправляти повідомлення необмежено та безкоштовно

Мобільний оператор Лайфселл популярний в Україні. А ось тарифи на відправку смс-повідомлень створили невдоволення серед користувачів.

Українці обурені цим, тому на Facebook-сторінці lifecell поділились проблемою. Основна претензія користувачів полягає у неможливості відключення стандартної SMS-тарифікації, що призводить до автоматичного списання коштів за пакети SMS, які абоненти фактично не використовують.

Деталі

В соціальних мережах користувачі діляться своїми історіями, стверджуючи, що іноді достатньо випадкового натискання на кнопку відповіді для нецільової реклами, щоб оператор списав кошти за пакет SMS. За словами абонентів, їм доводиться вручну видаляти налаштування сервісу відправки SMS зі своїх телефонів, щоб уникнути небажаних платежів.

"Тепер якщо абонент випадково натискає на кнопку відповіді на якусь тупу рекламу. Оператор швиденько впихає на десять гривень пачку смсок… тобі не потрібних насправді. І спалює їх за добу, допоки ти не вигадав — що з ними далі робить. Благать оператора припинити або вимкнути — марна справа. Довелось вручну видалити зі свого телефону всі налаштування сервісу відправки смс", — йдеться у повідомленні.

Ось так це виглядає на одному з тарифів.

Що кажуть у компанії

У відповідь на запити клієнтів, представники Lifecell пояснюють, що відключення стандартної тарифікації SMS дійсно неможливе. Згідно з офіційною позицією компанії, тарифікація відбувається автоматично, коли за номером відсутній необхідний пакет послуг, що включає гігабайти, хвилини та SMS. При цьому компанія рекомендує абонентам детально ознайомлюватися з умовами акцій та пропозицій перед їх підключенням.

Варто зазначити, що зараз більшість користувачів використовує месенджери, де відправлення повідомлень необмежене та безкоштовне. Тому сама функція пакетних SMS є не дуже зручною для значної кількості абонентів, адже при необхідності вони фактично сплачують вартість пакета лише за одне використане SMS-повідомлення

Раніше "Телеграф" писав, що абоненти Lifecell поскаржилися на появу нової проблеми зі зв’язком