Аккуратным студентам предлагают работу с кучей бонусов и высокой зарплатой

Можно выбрать удобный график

Зарабатывать от 30 до 40 тысяч гривен в месяц теперь могут даже студенты без опыта работы. Такая возможность появилась в столичной клининговой компании, занимающейся уборкой квартир и офисов.

Кроме высокой зарплаты, новичкам обещают бесплатное обучение и удобный график работы. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных платформ поиска работы.

На собеседование приглашают студентов и всех желающих – опыт не нужен. Сначала новички проходят обучение, за которое компания платит деньги. Каждому работнику выдают современную технику для уборки, включая аккумуляторные устройства, поэтому можно работать даже при отключении света.

Работа предусматривает уборку в квартирах и офисах, чистку мебели и ковров. Можно выбрать удобный график: работать четыре дня, затем три отдыхать или по схеме пять рабочих дней и два выходных. Рабочий день длится 8 часов.

В работу и домой работников возит корпоративный транспорт. На объектах кормят ужинами, а в течение дня можно пить кофе и чай бесплатно. Компания выдает два комплекта формы – на зиму и лето. Для работы используют профессиональную технику и качественные средства для уборки.

Основные требования к кандидатам просты: нужны документы, удостоверяющие личность, умение пользоваться смартфоном и отсутствие судимостей. Работник должен быть пунктуален, ответственен и не иметь вредных привычек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре студентам предлагают интересную работу с достойной зарплатой. Но на испытательный срок будут платить меньше.