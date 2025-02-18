Договірний графік та гідна оплата: українським пенсіонерам пропонують хорошу роботу
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Від кандидата вимагається відсутність шкідливих звичок та відповідальне ставлення до роботи
У Києві відкрито вакансію двірника, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонерів. Співробітника шукають для роботи у Солом’янському районі міста.
Відповідну вакансію було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. У оголошенні зазначено, що графік роботи можна буде окремо обговорити із керівництвом.
Заробітна плата становитиме 17-20 тисяч гривень.
Вимоги до кандидата:
- Відсутність шкідливих звичок;
- Відповідальне ставлення до роботи.
Зазначається, що співробітнику буде надано весь необхідний інвентар для роботи та засоби прибирання.
Обов’язки працівника на цій роботі:
- Прибирання території біля будинку;
- Вивіз сміття;
- Догляд за зеленими насадженнями;
- Виконання інших пов’язаних із посадою обов’язків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пенсіонерам пропонують цікаву роботу. У компанії наголосили, що вакансія підходить як для основної роботи, так і для підробітку. При цьому роботодавець готовий розглянути кандидатуру без досвіду на аналогічній посаді.