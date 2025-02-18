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Договірний графік та гідна оплата: українським пенсіонерам пропонують хорошу роботу

Автор
Анастасія Мокрик
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Автор
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В Україні пенсіонерам пропонують роботу із гідною оплатою Новина оновлена 18 лютого 2025, 10:51
В Україні пенсіонерам пропонують роботу із гідною оплатою. Фото Колаж "Телеграфу"

Від кандидата вимагається відсутність шкідливих звичок та відповідальне ставлення до роботи

У Києві відкрито вакансію двірника, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонерів. Співробітника шукають для роботи у Солом’янському районі міста.

Відповідну вакансію було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. У оголошенні зазначено, що графік роботи можна буде окремо обговорити із керівництвом.

Заробітна плата становитиме 17-20 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

  • Відсутність шкідливих звичок;
  • Відповідальне ставлення до роботи.

Зазначається, що співробітнику буде надано весь необхідний інвентар для роботи та засоби прибирання.

Обов’язки працівника на цій роботі:

  • Прибирання території біля будинку;
  • Вивіз сміття;
  • Догляд за зеленими насадженнями;
  • Виконання інших пов’язаних із посадою обов’язків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пенсіонерам пропонують цікаву роботу. У компанії наголосили, що вакансія підходить як для основної роботи, так і для підробітку. При цьому роботодавець готовий розглянути кандидатуру без досвіду на аналогічній посаді.

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