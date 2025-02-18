Договірний графік та гідна оплата: українським пенсіонерам пропонують хорошу роботу

Від кандидата вимагається відсутність шкідливих звичок та відповідальне ставлення до роботи

У Києві відкрито вакансію двірника, на яку готові розглянути, зокрема, і пенсіонерів. Співробітника шукають для роботи у Солом’янському районі міста.

Відповідну вакансію було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. У оголошенні зазначено, що графік роботи можна буде окремо обговорити із керівництвом.

Заробітна плата становитиме 17-20 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

Відсутність шкідливих звичок;

Відповідальне ставлення до роботи.

Зазначається, що співробітнику буде надано весь необхідний інвентар для роботи та засоби прибирання.

Обов’язки працівника на цій роботі:

Прибирання території біля будинку;

Вивіз сміття;

Догляд за зеленими насадженнями;

Виконання інших пов’язаних із посадою обов’язків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пенсіонерам пропонують цікаву роботу. У компанії наголосили, що вакансія підходить як для основної роботи, так і для підробітку. При цьому роботодавець готовий розглянути кандидатуру без досвіду на аналогічній посаді.