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Штучні озера, лазня та гора: який вигляд має особняк екснардепки Королевської біля Києва

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про особняк Наталії Королевської
Що відомо про особняк Наталії Королевської. Фото Колаж "Телеграфу"

Екснардепка жила в розкішному величезному маєтку під Києвом

Наталія Королевська — колишня проросійська народна депутатка, яка працювала у Верховній Раді на догоду Кремлю. Народна обраниця склала мандат лише у лютому 2023 року, але вже перебуваючи за кордоном. Згодом Королевську оголосили в розшук, оскільки її підозрюють у недостовірному декларуванні.

Журналісти програми "Гроші" з'ясували, що до втечі з України Королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва. На території особняка у понад гектар облаштовані басейн, штучні озера, гора. Також є будинки для охорони й прислуги, один із яких простягнувся на 200 квадратних метрів.

Наталія Королевська особняк
Маєток, де жила Королевська, скриншот з відео

Сам особняк займає площу у 600 квадратних метрів. Поруч є лазня. По всій території встановлені альтанки для відпочинку, насаджені різноманітні дерева, кущі, є ділянки з газоном.

Де жила Наталія Королевська в Україні
Маєток Королевської під Києвом, скриншот з відео
Особняк Наталії Королевської
На території особняка є гора, штучні озера, альтанки, скриншот з відео

Екснардепка зазначала, що розкішний будинок начебто належить її батьку, тому вона й не записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка.

Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за екснардепкою і побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у Лісниках.

Королевська дім
Королевська на городі біля будинку, фото з її соцмереж

До повномасштабного вторгнення Королевська втекла в Дубаї разом з чоловіком і дітьми. У 2023 році екснардепку оголосили у розшук за недостовірні дані у декларації за 2020 рік. Йшлося про те, що політикиня не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у Підмосков’ї, а також земельні ділянки на Київщині.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має маєток зрадника Петра Симоненка під Києвом. Він втік до Росії на початку повномасштабної війни.

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#Наталія Королевська #Будинок