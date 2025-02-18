"Люди мають це знати": конгресмен США нагадав українцям дещо про Трампа

Людям треба звертати увагу не лише на слова Трампа, а й на його політику

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп справді хоче зберегти життя українцям і надавав допомогу країні ще на першому президентському терміні. При цьому при ньому не було жодної війни у світі.

Таку думку висловив Джо Вілсон у матеріалі "Телеграфа": "Українців не покинуть": конгресмен-республіканець про план США, реалізм Трампа та ленд-ліз".

"Намір президента Трампа справді полягає в тому, щоб зберегти життя українців. І ми знаємо, що він намагався запобігти всьому цьому, надаючи Україні ракети ще до того, як залишив свою посаду. Він розмістив американські війська в Польщі. Люди повинні це знати. І саме Дональд Трамп зупинив "Північний потік-2". Тому він — реаліст", — сказав він.

Він каже, що людям треба звертати увагу не лише на слова Трампа, а й на його політику.

"Погляньте, чого він досяг. Протягом чотирьох років [його першого терміну] не було жодної війни у світі, тому що всі знали, що Америка має рішучість", — підкреслив співрозмовник видання.

Тому, як зазначає Вілсон, будь-яка угода, яка буде досягнута, вона дійсно буде на користь народу України, і це не буде зрадою.

"Тому що зрада просто продовжить те, що зараз є війною проти України, війною проти Грузії, війною проти Молдови. І ми знаємо, що злий намір Путіна полягає у відтворенні Радянського Союзу, який зазнав краху", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним та Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру. При цьому Трамп зробив низку неприйнятних заяв щодо України, зокрема сказав, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.

У відповідь на заяви американського президента міністри закордонних справ України, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу висунули Трампу спільну вимогу надати Україні дієві гарантії безпеки, а також забезпечити місце для Києва та Європи за переговорним столом.