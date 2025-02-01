"Є надійний план". У Трампа озвучили новий прогноз щодо війни в Україні

У Білому домі не виключають, що війну можна завершити "за місяці"

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не відкинув можливості припинення війни не "за роки", а "за місяці".

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News. Він заявив, що США вже мають "надійний план". Проте деталі він не уточнив.

У той же час Келлог додав, що Трамп "уміє укладати будь-які угоди" та "знає, де і як натиснути".

Келлог також додав, що припинення російсько-української війни відповідає національній безпеці Сполучених Штатів Америки.

"Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно усьому світу, включаючи Сполучені Штати", — заявив Келлог.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже провела "дуже серйозні дискусії" з російською стороною щодо війни в Україні. Видання The Associated Press повідомило, що Трамп і Путін можуть вже найближчим часом "вжити заходів" щодо припинення бойових дій між Росією та Україною. Водночас, у нинішній ситуації це може лунати досить тривожно.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.