Залужный признал, в чем ошибся во время вторжения РФ

Максимальное нанесение потерь противнику остается актуальным, но не главным, говорит он

В среду, 19 февраля, бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал важное заявление о тактике ведения войны российскими оккупантами. По его словам, предварительные оценки влияния значительных потерь на решение российского командования оказались ошибочными.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", об этом Залужный заявил на форуме "Диалоги с NV" 19 февраля. Он говорит, что был уверен, что потери заставят отказаться Россию от дальнейших действий.

"Я был абсолютно уверен, что эти потери заставят отказаться Россию от дальнейших действий. Но это была совершенно моя ошибка", — отметил Залужный.

Экс-главнокомандующий подчеркнул, что для российского командования человеческие ресурсы оказались "самым дешевым" ресурсом в этой войне.

"Вероятнее всего, человеческий ресурс для России, пожалуй, самый дешевый. По крайней мере, Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели даже из-за потерь людей", — подчеркнул он.

Залужный также отметил, что хотя задача максимальных потерь противнику остается важным элементом стратегии, это не является определяющим фактором для достижения победы: "Максимальное нанесение потерь противнику остается актуальным, но не является ключевым для одержания победы".

Ранее "Телеграф" писал, что США и РФ согласовали четыре принципа работы над миром в Украине.