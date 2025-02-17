Чи скасують воєнний стан після перемирʼя з РФ: Веніславський пояснив

Все залежить від переговорів та умов, на яких домовляться сторони

Навіть якщо Україна домовиться з Росією про припинення вогню, воєнний стан у країні не скасують. Росія все ще становитиме загрозу, поки не виведе свої війська та зброю з української території.

Для скасування воєнного стану потрібні надійні гарантії довгострокового миру. Про це депутат Верховної ради від владної фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив в етері "Радіо Свобода".

"Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій", – каже Веніславський.

Народний депутат зазначив, що строки можливого скасування воєнного стану зараз прогнозувати неможливо. Все залежить від переговорів та умов, на яких домовляться сторони.

"Це залежить від цілої низки обставин: від перемовин, від того, на яких умовах зійдуться сторони. Я маю на увазі Україну і РФ за участі Європи та Сполучених Штатів Америки, адже без цього, як сьогодні заявив президент, жодні домовленості українська влада не визнає", – підкреслив Веніславський.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський сказав, коли скасують воєнний стан в Україні. І на його думку, це може статися навіть до настання повного миру.