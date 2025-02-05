Не одразу після відкриття неба: коли аеропорт "Бориспіль" зможе відновити польоти

Для відновлення польотів потрібні необхідні дозволи

Аеропорт "Бориспіль" під Києвом готовий до прийому та відправлення літаків цивільної авіації після відкриття повітряного простору.

Про це повідомляє "РБК-Україна". За словами генерального директора Олексія Дубревського, аеропорт готовий приймати та відправляти літаки найближчим часом після відкриття повітряного простору України.

Як наголосив Дубревський, рівень готовності аеропорту становить приблизно місяць.

Генеральний директор також додав: авіакомпанії-власники літаків уже готові у найкоротші терміни відновити свої польоти в Україні. Там уже знають, де взяти екіпажі та додаткові літаки для забезпечення виконання рейсів.

Аеропорт "Бориспіль" здатний забезпечити пасажиропотік обсягом 20 млн осіб на рік, підкреслив Дубревський. Але для відновлення польотів потрібні необхідні дозволи.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко розповів, чому Україні ще рано відкривати аеропорти. Головною перешкодою є неможливість забезпечення безпеки пасажирів.

Також "Телеграф" писав, що над Україною пролетів загадковий російський літак. Він здійснив політ одразу над рядом українських міст.