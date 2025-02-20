Новый стиль Трампа? Почему президент США выдвигает кучу претензий Украине и Европе

Трамп ослабляет не только Украину

Последние громкие заявления и претензии президента США Дональда Трампа — его своеобразный стиль, который сейчас бросается в глаза больше обычного. Однако резкость американского лидера в общении с союзниками может сыграть плохую шутку со Штатами.

Об этом рассказал исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью РБК-Украина. По его словам, сейчас Трамп только ослабляет позицию Украины.

"Это стиль Трампа. Он ко всем выдвигает огромные претензии. И даже к союзникам он иногда гораздо более резок, чем к врагам Соединенных Штатов. Но с другой стороны, таким образом, он дает Путину надежду, что у того все получится, потому что Путин хотел разговаривать об Украине с Америкой, и без Европы", — сказал Александр Леонов.

Он объясняет, что прошлые заявления администрации США о возможности переговоров с РФ только с позиции силы Трамп перечеркивают своими высказываниями. Он ослабляет в глазах Путина не только Украину, но и Европу. Это хорошо показывает европейское турне на прошлой неделе, когда министр обороны США Пит Хегсет выбросил в помойку два козыря, которые можно было использовать на переговорах с Россией: вопросы членства Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года. Но такая спешка США завершить войну в Украине может сыграть злую шутку с самой Америкой.

"Попытки Трампа действовать в такой жесткой манере скорее, разрушают возможности для достижения каких-то сделок, чем приближают их. Потому что единственный человек, который может остановить войну – это Путин. От него все зависит. А если давать Путину надежду на то, что он может выиграть, то я думаю, что Путин как раз будет искать возможности, чтобы продолжать давить и на Украину, и на Европу", — объясняет Леонов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп напугал Третьей мировой, но назвал того, кто ее остановит.