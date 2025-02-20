Трамп налякав Третьою світовою, але назвав того, хто її зупинить

Він не забув й розкритикувати Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко". Проте він впевнений, що вона не станеться за його президентства.

Про це Трамп говорив під час виступу на саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі, пише CNN. Глава Білого дому вказав на бойові дії, що тривають на Близькому Сході та в Україні, які є ознакою наближення Третьої світової. Проте він намагається досягти миру, віддаляючи таким чином глобальний конфлікт.

"І подивіться на смерть на Близькому Сході, і на смерть, яка відбувається між Росією та Україною, яка триває, і ми збираємося покласти цьому край. Третя світова війна нікому не вигідна, і ви не так далеко від неї, я вам зараз скажу, ви не так далеко. Якби у нас була адміністрація [президента Джо Байдена] ще рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", — заявив Трамп.

Він подякував Саудівській Аравії за можливість провести зустріч між США та Росією. Трамп назвав ці переговори "великим кроком". Водночас він розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його "скромним успішним коміком" і "диктатором без виборів", повторюючи російські тези про українського президента.

Глава США відкрито демонструє неприязнь до Зеленського. Президент України своєю чергою заявив, що його американський колега "живе в просторі дезінформації" і "допомагає Путіну вийти з ізоляції". Трамп не забарився з відповіддю.

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу — його країна розбита, а мільйони й мільйони людей загинули без потреби — і ви не можете завершити війну, якщо не говорите з обома сторонами", — сказав Трамп, пояснюючи рішення не запрошувати Україну на переговори у Саудівській Аравії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще сказав Трамп під час виступу в Маямі. Окрім того, щоб критикувати Зеленського, він зробив ще низку дивних заяв.