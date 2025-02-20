Трамп заінтригував заявою про візит Сі Цзіпьпіна до США: яка мета

Коли відбудеться зустріч, невідомо

Дональд Трамп заявив, що очікує на приїзд лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Американський президент заявив, що "цілком можливо" для обох країн укласти нову торгівельну угоду.

Коли саме Сі відвідає Штати, невідомо. Про це повідомляє Reuters. Як зауважує видання, контакти Трампа та Сі можуть бути вирішальними для потенційного послаблення або відстрочки торгівельних тарифів.

"Зрештою, у нас буде президент Сі, до нас усі приїдуть", — заявив президент США, натякаючи й на лідерів інших держав.

Розмови з Трампом та зустріч з Байденом

Нагадаємо, що китайський президент востаннє побував у Штатах у листопаді 2023 року. Це був його п'ятий візит до цієї країни на президентській посаді.

Тоді під час зустрічі із Байденом було досягнуто домовленостей щодо відновлення зв'язку між військовими та обмеження виробництва фентанілу.

А з Трампом Сі розмовляв якраз перед інавгурацією 20 січня. Політики говорили про TikTok, торгівлю та Тайвань.

"Вашингтон і Пекін роками мали напружені відносини через розбіжності, починаючи від торгових тарифів і кібербезпеки до TikTok, Тайваню, Гонконгу, прав людини та походження COVID-19", – зауважили у Reuters.

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм значно загострилися у порівнянні із початком минулого десятиліття. У 2019 році вони погіршилися через торговельну війну, яку ініціював тодішній президент США Дональд Трамп. Пандемія COVID-19 ще більше ускладнила відносини, оскільки США звинуватили Китай у неналежному реагуванні на спалах вірусу.

З приходом до влади Джо Байдена у 2021 році, ситуація не покращилася. Була продовжена стратегічна конкуренція США із Китаєм, в тому числі у сферах впровадження нових технологій, включаючи військові ініціативи.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Україну США почали активно підтримувати українців у їх боротьбі проти окупантів, однак Китай намагався усіляко дозволити РФ обходити західні санкції та підтримував деякі наративи Кремля.

Важливими подіями стали візит Ненсі Пелосі на Тайвань у 2022 році, який викликав сильну реакцію з боку Китаю, а також інцидент зі шпигунською кулею у 2023 році. Однак попри напруженість, Байден і Сі Цзіньпін зустрілися у листопаді 2023 року, намагаючись покращити двосторонні відносини. Тоді лідери держав домовилися відновити деякі процеси комунікації, включаючи військові контакти. Примітно, що це не вплинуло на зниження конкуренції та взаємної недовіри між ними.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай висловив офіційну позицію щодо переговорів про завершення війни в Україні.