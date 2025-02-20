Критикував Зеленського та зізнавався у любові: головні заяви Трампа із виступу в Маямі

Президент США назвав кількість загиблих з обох сторін

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський за три роки нібито нічого не зробив для завершення війни, оскільки не організував жодних переговорів. Озвучив втрати України і Росії, виходячи зі своїх даних.

Про це стало відомо з трансляції "Голосу Америки". Пише РБК-Україна.

"Ми домовляємось про край війни", а Зеленський сердиться

"Ми успішно домовляємося про те, як покласти край війні з Росією. І тільки адміністрація Трампа зможе це зробити, навіть Путін це визнав. Не знаю, чого Зеленський хоче: щоб гроші продовжували надходити? Він розсердився, що в Саудівську Аравію його не запросили… Але він за три роки не організував жодної зустрічі, телефонної розмови", — сказав Трамп на інвестиційному форумі в Маямі.

Рейтинг не може бути високим, якщо міста в руїнах

Дональд Трамп вважає, що Зеленський відмовляється організувати вибори, оскільки в нього невисокий рейтинг, який "не може бути високим, якщо міста лежать у руїнах". Трамп знову повторив свої слова із соцмереж та назвав Зеленського "диктатором без виборів" і порадив йому "діяти швидше, а то нічого не залишиться від країни і нічим буде керувати".

Трамп назвав втрати у війні — скільки українських солдатів загибло

Також Дональд Трамп назвав кількість загиблих з обох сторін. За його словами, Україна втратила нібито 700 тисяч осіб, а Росія — 900 тисяч.

За словами Трампа, нібито влада не називає точні дані щодо кількості загиблих як військових, так і цивільних.

"Україна втратила 600-700 тисяч військових. Думаю, це навіть не ті цифри. Насправді думаю, значно більше загиблих", — висловився Трамп.

Хоча Володимир Зеленський днями сказав, що під час російського вторгнення загинуло дуже багато українців. Лише армія втратила 46 тисяч людей убитими.

Любить Україну, але Зеленський нічого не зробив

"Це жахливо. Я люблю Україну, але Зеленському дуже погано все вдалося, він нічого не робив три роки", — сказав глава Білого дому.

Гряде золотий вік Америки

Коментуючи переговори делегацій Росії та США в Саудівській Аравії, Трамп зазначив, що вони відбулися дуже добре і стали кроком уперед.

Трамп висловив сподівання, що досягне миру, увійде в історію як миротворець і що "гряде золотий вік Америки".

"Я сподіваюся, що моєю головною спадщиною буде те, що я домігся миру. Я увійду в історію як миротворець. Насамкінець я маю сказати, що гряде золотий вік Америки, це знають усі наші громадяни", — заявив він.

Раніше "Телеграф" писав, що влада України взялася мірятися рейтингами Зеленського і Трампа.