Як виглядав костел у Києві до та після атаки росіян (відео)

Крім храму постраждали й довколишні будівлі, зокрема бізнес-центру "Торонто"

У п’ятницю вранці, 20 грудня, російські війська завдали ракетний удар по центру Києва. Тоді постраждали костел Святого Миколая та інші будівлі, розташовані поруч, включаючи бізнес-центр.

Відео того, як виглядав костел до та після ракетного удару, почали з’являтися в Інтернеті. Зокрема, користувач TikTok з ніком tru.svet опублікувала кадри костелу до атаки російських окупантів.

Також відео було опубліковано і у Telegram.

Нагадаємо, в результаті атаки були вибиті шибки, а вітражні скління були посічені уламками стіни. Також у Голосіївському районі пошкоджено дорожнє покриття та газову трубу.

Крім того, внаслідок удару було пошкоджено будівлю БЦ "Торонто" на вулиці Велика Васильківська. Там обрушилося перекриття між 15 та 13 поверхами, сталася велика пожежа. Внаслідок атаки є загиблий, також постраждали люди.

Уламки російських ракет впали у Голосіївському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва. Росіяни також атакували українську столицю та дронами.

Раніше "Телеграф" писав, що у РНБО пояснили, чому Росія влаштувала атаку на Київ. Обстріл є відповіддю на втрату стратегічних об’єктів у РФ.