Від автомобіля нічого не залишилось: у Бердянську ліквідували окупаційного чиновника

Богданов приїхав до Бердянська одразу після захоплення міста росіянами у 2022 році

У Бердянську вибухнула машина, в якій був заступник голови окупаційної влади Євгеній Богданов. Вибух стався 20 лютого вранці на Східному проспекті міста.

Російський чиновник контролював фінанси і відповідав за будівництво військових укріплень на захоплених територіях. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).

За інформацією розвідки, вибух стався о 6:05 ранку біля будинку №96 на Східному проспекті. Сірий Renault Duster повністю вигорів. На місце одразу приїхали російські окупаційні служби.

Богданов народився 11 серпня 1970 року в місті Пікальово Ленінградської області Росії. Він приїхав до Бердянська одразу після захоплення міста російськими військами у 2022 році. До окупаційної адміністрації його призначили за вказівкою російських спецслужб.

Українська розвідка повідомляє, що під час перебування на захоплених українських землях Богданов багато разів вчиняв воєнні злочини проти жителів України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Мелітополі підірвали машину російського командира. Після інциденту місто наповнилося озброєними патрулями.