От автомобиля ничего не осталось: в Бердянске ликвидировали оккупационного чиновника

Богданов приехал в Бердянск сразу после захвата города россиянами в 2022 году

В Бердянске взорвалась машина, в которой находился заместитель председателя оккупационных властей Евгений Богданов. Взрыв произошел утром 20 февраля на Восточном проспекте города.

Российский чиновник контролировал финансы и отвечал за строительство военных укреплений на захваченных территориях. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР).

По информации разведки, взрыв произошел в 6:05 утра у дома №96 на Восточном проспекте. Серый Renault Duster полностью выгорел. На место приехали российские оккупационные службы.

Богданов родился 11 августа 1970 г. в городе Пикалево Ленинградской области России. Он приехал в Бердянск сразу после захвата города российскими войсками в 2022 году. В оккупационную администрацию его назначили по указанию российских спецслужб.

Украинская разведка сообщает, что во время пребывания на захваченных украинских землях Богданов неоднократно совершал военные преступления против жителей Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в Мелитополе взорвали машину российского командира. После инцидента город наполнился вооруженными патрулями.