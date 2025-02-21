Бельгія відтермінувала передачу Україні винищувачів F-16: у чому причина

Передача F-16 Україні відкладається щонайменше на рік

Бельгійська влада перенесла терміни постачання 30 обіцяних Україні літаків F-16 щонайменше до кінця 2025 року. Про це повідомило видання Soir.

За словами начальника Генерального штабу Бельгії Фредеріка Вансіни, відтермінування пов'язане із затримками в отриманні самою Бельгією американських винищувачів F-35, які мають замінити F-16 у бельгійських повітряних силах.Про це пише Soir.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України інформував про успішне завершення базової льотної, наземної та мовної підготовки для 200 українських льотчиків у Великій Британії. Ця підготовка є першим етапом перед безпосереднім навчанням керування винищувачами F-16.

Передача бельгійських F-16 Україні зіткнулася з кількома перешкодами. Серед них — недостатня кількість підготовлених українських пілотів, проблеми із запасними частинами та затримки з боку компанії Lockheed Martin у постачанні перших літаків F-35 для ВПС Бельгії.

У планах бельгійської влади передбачався початок передачі винищувачів уже цього року, проте зазначені труднощі змусили бельгійську сторону скоригувати графік. Наразі йдеться про те, що перші F-16 можуть надійти до України не раніше кінця 2025 року.

Також раніше "Телеграф" писав, що F-16 бракує далекобійних ракет. Проте українські літаки Су-24 потенційно можуть бути носіями Taurus.