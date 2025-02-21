Бельгия отсрочила передачу Украине истребителей F-16: в чем причина

Передача F-16 Украине откладывается по меньшей мере на год

Бельгийские власти перенесли сроки поставки 30 обещанных Украине самолетов F-16 по меньшей мере до конца 2025 года. Об этом сообщило издание Soir.

По словам начальника Генерального штаба Бельгии Фредерика Вансины, отсрочка связана с задержками в получении самой Бельгией американских истребителей F-35, которые должны заменить F-16 в бельгийских воздушных силах. Об этом пишет Soir.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины информировал об успешном завершении базовой летной, наземной и языковой подготовки для 200 украинских летчиков в Великобритании. Эта подготовка является первым этапом перед непосредственным обучением управлению истребителями F-16.

Передача бельгийских F-16 в Украине столкнулась с несколькими препятствиями. Среди них недостаточное количество подготовленных украинских пилотов, проблемы с запасными частями и задержки со стороны компании Lockheed Martin в поставках первых самолетов F-35 для ВВС Бельгии.

В планах бельгийских властей предполагалось начало передачи истребителей уже в этом году, однако эти трудности заставили бельгийскую сторону скорректировать график. Речь идет о том, что первые F-16 могут поступить в Украину не раньше конца 2025 года.

Также ранее "Телеграф" писал, что F-16 не хватает дальнобойных ракет. Однако украинские самолеты Су-24 могут быть носителями Taurus.