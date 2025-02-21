Известный украинский комик стал врагом в России

В начале войны мужчина уехал из страны-агрессора

Известный украинский ведущий и комик Антон Лирник долго работал на две страны: Украину и Россию. В начале полномасштабного вторжения мужчина находился в Москве и высказался против войны. Теперь за Лирника "взялись" в стране-агрессора.

Оказалось, что теперь Лирника объявили в России "иностранным агентом". Об этом сообщило Министерство юстиции страны-агрессора. Конкретную причину в ведомстве не указали. Сам комик уже отреагировал на такое решение российской власти. Он отметил, что "принимает поздравления" по этому поводу.

Лирник высказался о том, что его признали в России "иноагентом"

Известно, что в начале войны России против Украины Лирник находился в Москве. Он распространил сообщение "нет войне". Впоследствии ведущий записал видеообращение к Путину, в котором попросил устроить "зеленый коридор" в Волновахе в Донецкой области, чтобы вывезти людей. Такое видео вызвало критику со стороны украинцев, которые восприняли это как предательство. По словам юмориста, у него из-за этого произошел нервный срыв.

Через несколько месяцев комик переехал с семьей в Турцию. Там он начал выступать со стендапами, чтобы собирать деньги на украинских детей-сирот. Также артист отмечал, что не планировал всю жизнь быть в России.

Антон Лирник переехал из России в Турцию, фото с его инстаграма

Мужчина рассказал, что незадолго до начала войны купил дом под Киевом, в котором планировал жить с семьей. Также он отметил, что не мог вернуться в Украину, но почему — не отметил.

Судя по странице комика в инстаграме, сейчас он с семьей переехал в Испанию. Там он продолжает давать стендап-выступления и записывает ролики про Испанию.

Антон Лирник с женой, фото из его инстаграма

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