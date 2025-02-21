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Великий штраф та термін отримав "чорний лісоруб" всього за три дерева на Хмельниччині

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Незаконна вирубка дерев Новина оновлена 21 лютого 2025, 16:27
Незаконна вирубка дерев. Фото Колаж "Телеграфу"

Бензопилу, якою вчинено злочин, також конфіскували

Три дерева обійшлися пенсіонеру з Хмельниччини у кругленьку суму — понад 200 тисяч гривень. Чоловік незаконно зрубав граби у національному парку "Мале Полісся", за що тепер відповідатиме перед законом.

Порушник пояснив, що просто хотів забезпечити дровами своїх літніх батьків. Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області.

Інцидент трапився 22 лютого 2024 року приблизно біля села Комини Шепетівського району. Пенсіонер зрубав три дерева породи граб з діаметрами пня 19, 32 та 37 сантиметрів на території природно-заповідного фонду, завдавши шкоди державі на 208 781 гривню.

У суді чоловік повністю визнав провину і вже добровільно повернув державі 100 тисяч гривень. Його дії кваліфікували за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України.

Суд врахував щире каяття, відсутність судимостей і призначив пом'якшене покарання — три роки позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Також пенсіонер має сплатити решту суми збитків — 108 781 гривню та судові витрати — 7 572 гривні. Бензопилу, якою вчинено злочин, конфіскували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Ворохті суд покарав чоловіка за напад на військового на блокпосту. Судили обвинуваченого за двома статтями.

Теги:
#Хмельницька область #Мале Полісся #Вирок суду