"Украина победила в войне, но…". В ВСУ сделали интересное заявление

Путин не может изменить реальное положение дел

Украина уже выиграла войну с Россией, и глава РФ Владимир Путин понимает это. Он не смог добиться своих военных целей, поэтому требует капитуляции нашего государства.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Эспрессо.

"Мы уже выиграли войну. Сейчас вопрос в закреплении результатов. Три года назад Путин требовал целую Украину, а параллельно планировал захватить Балтию и Польшу. Сейчас он, имея значительные ресурсы и поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи, претендует только на четыре области, которые он не смог полностью оккупировать", — сказал он.

По словам Тимочко, Путин не добился своих военных целей в этой войне, поэтому пытается выиграть ее дипломатично, склонив страну к капитуляции.

"В прошлом, удивленный успехами, Путин обязал российскую думу включить украинские земли в конституцию России как субъекты Федерации. Включить можно что угодно, но это не меняет реальное положение дел", — подчеркнул он.

Тимочко отмечает, что сейчас Украине важно избегать внутренних конфликтов, чтобы россияне этим не воспользовались. Консолидация украинцев сейчас очень важна.

"Информационный шум на международной арене является лишь попыткой некоторых политиков сформировать свой образ или стать сильнее на своих должностях. Между желанием и реальностью очень большая пропасть, которую нужно заполнять тяжелым трудом и консолидацией со всеми партнерами и союзниками. Мы наблюдаем за ситуацией и готовимся праздновать уже стабильную победу, хотя для этого еще нужно время", — резюмировал военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия планирует объявить о "победе" в войне.