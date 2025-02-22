"Небо над Україною має бути закритим": ЗСУ отримають нові F-16

Країна вже й раніше допомагала Україні з бойовою авіацією

Україна невдовзі отримає нові літаки F-16. Нідерланди можуть передати авіацію для ЗСУ протягом поточного року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму X. За його словами, він провів результативний діалог з прем’єром країни Діком Схоофом.

"Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності в Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", — написав він.

За його словами, країни поєднує розуміння того, що Україну необхідно посилити, оскільки це буде гарантією безпеки для Європи. Він також додав, що у 2025 році буде продовжено постачання літаків F-16.

"Небо над Україною має бути закритим та безпечним", — додав він.

Як відомо, Нідерланди вже передали Україні дві партії винищувачів F-16: 18 було передано у серпні 2024 та ще 6 у лютому 2025 року. Окрім них літаки цього типу Україна отримували лише від Данії, проте Бельгія, Норвегія та Греція теж мають плани щодо передачі своїх F-16 на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, який може бути виділено найближчими днями. До нього увійде 1,5 мільйона артилерійських снарядів, засоби ППО та інше обладнання.