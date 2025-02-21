Вже не Україна вкрала? Маск зробив несподівану заяву про гроші на військову допомогу Україні

Маск несподівано визнав, що більшість грошей в той чи інший шлях залишилася в США

Керівник створеного Дональдом Трампом "Департаменту ефективності державного управління США" Ілон Маск несподівано заявив, що з'ясував, куди подівся "значний відсоток грошей", які США надали на військову допомогу Україні. За його словами, ці гроші нібито розікрали… не українські, а саме американські політики.

Про це він написав під дописом американського телеведучого Білла Мітчелла. Мітчелл заявив, що "українські гроші", які виділялися на допомогу Україні, нібито відмивалися американськими політиками та більша частина з них залишилася в США.

"Значний відсоток грошей, "надісланих в Україну", насправді пішов на користь американським політикам, DNC та деяким республіканцям. Саме тому Зеленський каже, що отримав лише половину грошей", — відповів йому Маск.

При цьому раніше Маск, як і низка чиновників адміністрації Трампа, намагалася звинуватити Україну та персонально президента Володимира Зеленського в тому, що українці нібито "розкрадали допомогу від США". Таким чином, повторювалися наративи кремлівської пропаганди.

Відзначимо цікавий момент: портал Statista, який займається інфографіками, нещодавно порахував, чиєї допомоги Україна отримала більше. Виявилося, що загалом протягом майже трьох років війни Європейський Союз виділив Україні 133 млрд доларів (гуманітарна та військова допомога) та взяв зобов'язання надати ще 115 мільярдів протягом наступних чотирьох років. Водночас США за той же період надали Україні тільки 114 мільярдів, а надання подальшої допомоги перебуває під питанням, оскільки зараз Україна отримує ті пакети, які були погоджені ще за часів адміністрації Джозефа Байдена.

Але й це не все. Директор програми "Європа і світ" Міжнародного фонду "Відродження" Дмитро Шульга раніше розрахував, що Україна реально отримала від США військової допомоги на 54 млрд доларів. Тому можна зробити висновок, що Трамп свідомо бреше про 300 або 500 мільярдів, які нібито пішли на військову допомогу Україні.