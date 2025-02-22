"Небо над Украиной должно быть закрытым": ВСУ получат новые F-16

Страна уже и раньше помогала Украине с боевой авиацией

Украина вскоре получит новые самолеты F-16. Нидерланды могут передать авиацию для ВСУ в течение текущего года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем X. По его словам, он провел результативный диалог с премьером страны Диком Схоофом.

"Важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе. Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", — написал он.

По его словам, страны объединяет понимание того, что Украину необходимо усилить, поскольку это будет гарантией безопасности для Европы. Он также добавил, что в 2025 году будут продолжены поставки самолетов F-16.

"Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным", — добавил он.

Как известно, Нидерланды уже передали Украине две партии истребителей F-16: 18 были переданы в августе 2024 и еще 6 в феврале 2025 года. Кроме них самолеты этого типа Украина получали лишь от Дании, однако Бельгия, Норвегия и Греция тоже имеют планы по передаче своих F-16 на нужды ВСУ.

Как сообщалось ранее, Европейский союз готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, который может быть выделен в ближайшие дни. В него войдет 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, средства ПВО и другое оборудование.