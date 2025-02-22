Трамп відключить Україні Starlink? В РНБО дали прогноз

Вашингтон тисне на Київ

В Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України висловилися щодо ризику відключення України від Starlink — супутникової інтернет-системи компанії Ілона Маска. Про таку загрозу написали західні ЗМІ.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше — не відключають. По-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють", — написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на три джерела повідомило, що у президента США Дональда Трампа розглядають можливість відключення України від Starlink, якщо Київ не погодиться підписати угоду про доступ США до наших рідкісноземельних копалин. Відключення Starlink стало б дуже великою проблемою для фронту. Адже без них зв'язок на передовій був би просто неможливим. Саме завдяки Starlink на фронті здійснюється координація, вони дають змогу контролювати оперативну обстановку. Термінали дозволяють військовим взагалі мати зв'язок.

Як повідомляв "Телеграф", офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що якщо США відключать Starlink, — це буде пряма військова допомога Москві. Волонтер Марія Берлінська закликала військових подбати про альтернативний зв’язок, адже якщо не мати плану Б — почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей.