Зеленському запропонували "покращену" версію угоди про метали

Нова версія документа має більше шансів на підписання

Адміністрація Трампа надіслала Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський не погодився з першою версією документа. Новий варіант домовленості містить суттєві зміни та відповідає українському законодавству.

Кілька радників президента України рекомендують підписати документ, щоб уникнути подальшого напруження у відносинах із Трампом. Про це йдеться у матеріалі Axios із посиланням на українських та американських посадовців.

Інформацію про покращений варіант угоди підтвердили офіційні особи обох країн та три поінформовані джерела. За їхніми словами, нова версія документа має більше шансів на підписання.

Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент особисто привіз до Києва пропозицію щодо угоди про рідкісноземельні метали. Спочатку очікувалося, що документ підпишуть на Мюнхенській конференції з безпеки, однак 14 лютого українська сторона запропонувала доопрацьований варіант. Врешті його так і не підписали.

Повного змісту угоди не розголошували, але президент Зеленський зазначав, що вона не містила гарантій безпеки для України. Крім того, у ній та передбачалася передача 50% зазначених у документі ресурсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив заяву про українські корисні копалини. Президент розповів, чому вони не повинні дістатись Кремлю.