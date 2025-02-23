Росії потрібен перепочинок: глава зовнішньої розвідки розповів, чого чекати від окупантів у 2025 році

Москва не відмовилася від своїх цілей з захоплення України

Російська економіка слабка і їй потрібний перепочинок, щоб відновити сили та заповнити запаси. Однак, у неї ще вистачає ресурсів, щоб вести війну.

Про це розповів голова української Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025". Трансляція велася у youtebe-каналі Офісу президента.

За його словами, Україна добре поінформована про ситуацію в Росії, а також про її плани щонайменше до 2030 року. Він зазначив, що Кремль не хоче завершення війни.

"На сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі її землі. Завтра їй будуть потрібні території інших держав у Східній Європі, а потім і країн Центральної Азії", — сказав він.

При цьому Іващенко зазначив, що росіянам потрібне припинення вогню. Це дасть їм перепочинок, який дозволить відновити економіку та армію, а потім розпочати нову агресію.

"Росія без України та Білорусі, яку вона вже майже окупувала, це не імперія", — додав він.

Глава СЗР додав, що російська економіка сьогодні дуже слабка, а все, що вона назбирала за часів правління Володимира Путіна, вже було витрачено. Тому до кінця року або на початку наступного, у Росії спостерігатимуться "складні та безповоротні тенденції".

Однак Іващенко підкреслив, що лише у 2025 році росіяни планують виготовити понад сім мільйонів боєприпасів, а також близько 3000 ракет та дронів далекого радіусу дії.

Окремо він наголосив на інформаційних загрозах для громадян України, особливо тих, які перебувають за кордоном. У цьому плані ситуацію він назвав "майже критичною".

Як повідомлялося раніше, голова СБУ Василь Малюк раніше розповів, як росіяни готували вбивство голови ГУР Кирила Буданова прямо на Великдень.