России нужна передышка: глава внешней разведки рассказал, чего ждать от оккупантов в 2025 году

Москва не отказалась от своих целей по захвату Украины

Российская экономика слаба и ей нужна передышка, чтобы восстановить силы и восполнить запасы. Однако у нее еще хватает ресурсов, чтобы вести войну.

Об этом рассказал глава украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко во время выступления на форуме "Украина. Год 2025". Трансляция велась в youtebe-канале Офиса президента.

По его словам, Украина хорошо осведомлена о ситуации в России, а также о ее планах по меньшей мере до 2030 года. Он отметил, что Кремль не хочет завершения войны.

"На сегодня России необходима вся Украина, все ее территории, все ее земли. Завтра ей будут нужны территории других государств в Восточной Европе, а потом и стран Центральной Азии", — сказал он.

При этом, Иващенко отметил, что россиянам нужно прекращение огня. Это даст им передышку, которая позволит восстановить экономику и армию, а затем начать новую агрессию.

"Россия без Украины и Беларуси, которую она уже почти оккупировала, это не империя", — добавил он.

Глава СВР добавил, что российская экономика на сегодняшний день очень слабая, а все, что она насобирала за времена правления Владимира Путина уже было потрачено. Поэтому к концу года или в начале следующего, у России будут наблюдаться "сложные и бесповоротные тенденции".

Однако Иващенко подчеркнул, что лишь в 2025 году россияне планируют произвести более семи миллионов боеприпасов, а также около 3000 ракет и дронов дальнего радиуса действия.

Отдельно он упомянул информационные угрозы для граждан Украины, особенно тех, которые находятся за границей. В этом плане ситуацию он назвал "почти критической".

Как сообщалось ранее, глава СБУ Василий Малюк ранее рассказал, как россияне готовили убийство главы ГУР Кирилла Буданова прямо на Пасху.