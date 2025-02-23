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Зеленський вперше прокоментував слова Трампа про "диктатора без виборів"

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором", той відповів Новина оновлена 23 лютого 2025, 17:49
Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором", той відповів. Фото Колаж "Телеграф"

Він каже, що ображався б той, хто справді диктатор

У неділю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський, вперше прокоментував звинувачення Дональда Трампа у тому, що він "диктатор". Глава держави відверто відповів, чи образили його слова американського лідера.

Відповідь на це питання він надав на форумі "Україна. Рік — 2025". За його словами, він має прагматичний підхід до відносин зі США, а тому тут не має бути місця емоціям.

Зеленський зауважив, що не назвав би слова Трампа на свою адресу компліментом.

Але для чого ображатися. На слово "диктатор" ображався б той, хто справді диктатор. А так, ну що ж зробиш. Будемо якось жити зі США. Диктаторами точно не будемо, просто не цікаво,

Президент України каже, що він законно обраний президент, який прийшов до влади, адже за нього у 2019 році проголосувало 73% українців. Зеленський наголосив, що парламент також обирав народ України.

Заяви Трампа у бік Зеленського

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та погрожував ризиками "втратити країну".

"Він відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хороший, — це грати Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Водночас ми успішно ведемо переговори про припинення війни", — написав тоді він.

Який насправді рейтинг підтримки Зеленського серед українців — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Теги:
#США #Дональд Трамп #Володимир Зеленський