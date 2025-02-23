Осталась только точка на карте: как выглядят уничтоженные Россией города Украины

Как выглядели "до" и "после" украинские города, которые нещадно ничтожила Россия

В Украине уже три года продолжается полномасштабное вторжение, которое Россия начала 24 февраля 2022 года. За это время российская армия уничтожила КАБами, авиабомбами, снарядами и ракетами некогда цветущие украинские города.

"Телеграф" к годовщине полномасштабного вторжения показал, как выглядели уничтоженные и разрушенные украинские города до и после полномасштабного вторжения. Авдеевка, Бахмут, Соледар, Марьинка и многие другие — теперь лишь точки на карте.

Добавим, что мы показали только некоторые города, которые были разрушены из-за полномасштабной агрессии России. На самом деле уничтоженных населенных пунктов гораздо больше и оккупанты день за днем продолжают это делать.

Бахмут

"Город роз" славился огромными розовыми клумбами и парками. Работал крупнейший завод игристых вин в Европе "Артемовск Вайнери". Уникальные соляные шахты глубиной 200-300 метров работали с 1571 года. Исторический центр украшали здания 19 века в стиле модерн. Действовал самый большой крытый рынок Донетчины площадью 8,000 квадратных метров. Работали машиностроительные заводы, комбинат хлебопродуктов. Функционировали 10 школ, 2 колледжа, музыкальная и спортивная школы.

Сейчас город превращен в руины в результате 8 месяцев жестоких боев. Уничтожено около 90% инфраструктуры. С 70-тысячного населения осталось менее 1000 жителей. Разрушены исторические здания, включая Свято-Николаевский храм 1797 года. Полностью уничтожены жилые кварталы, школы, больницы.

Волноваха

Заметим, что и до "полномасштабки" Волноваха страдала от российских обстрелов. Так, 13 января 2015 года оккупанты обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли 12 человек, еще 18 ранены.

Однако несмотря на близость к линии фронта все "восемь лет, когда бамбили Данбас", город жил спокойной, насколько это было возможно, жизнью

Волноваха — едва ли не один из первых населенных пунктов, которые были полностью разрушены РФ во время полномасштабного вторжения. Город — важный транспортный узел, его оккупанты пытались захватить в первые дни большой войны.

27 февраля 2022 года оккупанты сначала захватили Волноваху, но вскоре были выбиты из города украинской армией. До 12 марта, когда россияне снова захватили Волноваху, они беспощадно обстреливали город.

Теперь то немногочисленное население, которое осталось, живет без света, воды и отопления.

Мариуполь

Во время осады Мариуполя и "Азовстали" россияне практически уничтожили этот город — крупный промышленный центр юга Украины, в котором до полномасштабного вторжения проживало более 400 тыс. человек.

В городе был крупнейший порт на Азовском море. Металлургические комбинаты "Азовсталь", действовали 67 школ, 2 университета, драматический театр, греко-католический кафедральный собор, 16 православных храмов.

Развита сеть парков, пляжей, набережных. Работали десятки крупных предприятий.

Сейчас разрушено около 95% зданий города. Погибли десятки тысяч мирных жителей, уничтожены жилые кварталы, больницы, родильные дома.

Драматический театр, где прятались сотни людей, разрушен бомбардировкой. Город потерял водо- и электроснабжение. Население сократилось.

Авдеевка

Впервые россияне захватили Авдеевку еще в апреле 2014 года, однако военные Вооруженных сил Украины вытеснили их из города 28 июля того же года.

Местные вспоминают "Авдеевский карьер", озеро в Авдеевском песчаном карьере с лазурной родниковой водой. Местные жители называли его "Донецкими Мальдивами". Сюда приезжали купаться со всей Донецкой области. Песок в этой местности тоже был особенный, хорошего качества — из него изготавливали кварц.

Авдеевский "коксохим" считался крупнейшим профильным предприятием в Европе. С начала боевых действий в регионе, в 2014 году, когда город на четыре месяца попал под контроль пророссийских сил, комбинат ни на минуту не прекращал своей работы, несмотря на периодические обстрелы. Но его производственные мощности значительно сократились.

После полномасштабного российского вторжения Авдеевка стала одной из стратегических целей врага. В марте 2022 года россияне обстреляли промзону фосфорными бомбами, а затем систематически бомбили город с помощью авиации.

В мае 2022 года "Коксохим" был переведен в режим холодной консервации, впоследствии он был полностью разрушен. По словам гендиректора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова, предприятие не подлежит восстановлению.

16 февраля 2024 года украинские войска оставили Авдеевку, чтобы не попасть в окружение. С 20 февраля российские оккупационные войска полностью контролируют город.

Городская инфраструктура в нем полностью уничтожена, жилой фонд разрушен на 80%.

Соледар

Соледар — небольшой город, где до полномасштабного вторжения России проживали около 10 тысяч человек и является одни из крупнейших мест добычи соли. Первые упоминания об этом промысле датированы концом 17 века. Вокруг соляных промыслов возникло село Брянцовка. В конце 19 века удалось открыть девять соляных слоев, тогда же началось строительство первой соляной шахты, получившей название Брянцевская копальня. Этот слой залежей соли достигал 40 метров.

В последующие годы здесь появилось пять соляных шахт, а добыча соли приобрела промышленные масштабы. Здесь работали сотни рабочих, была построена железнодорожная станция Соль и рабочие поселения.

В 1926 поселок Брянцевка переименовали в Карло-Либкнехтовск. Такое название город носил вплоть до июля 1991 года.

Во время Второй мировой войны все соляные шахты были разрушены, но впоследствии их полностью восстановили и они работают до сих пор.

Именно в Соледаре расположен административный центр комбината "Артемсоль" — одного из крупнейших производителей соли в мире.

Бои за Соледар в Донецкой области продолжались с августа 2022 года, уже в январе 2023 подразделения украинской армии были вынуждены отойти от города.

Его потеря означала ослабление левого фланга украинской обороны Бахмута и открыла российским войскам пути для наступления с севера.

Соледар разрушен на 80-90%.

Торецк

До начала полномасштабного вторжения в Россию Украины Торецк был городом с населением более 30 тысяч человек, расположенным в 25 километрах от временно оккупированной Горловки. Город имел стратегическое значение, который находится вблизи важных логистических центров, таких как Краматорск и Константиновка.

В июне 2024 года российские войска начали активные боевые действия в районе Торецка, применяя тактику "выжженной земли" и интенсивно обстреливая город. В результате боевых действий город подвергся значительным разрушениям и превратился в "мертвые руины".

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