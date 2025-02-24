Здатний витримати удар ядерною зброєю. Що відомо про бункер, де у перші дні війни перебував Зеленський

У бункері, в якому був президент, панувала темрява

Сьогодні, 24 лютого, українці згадують третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мільйони громадян залишилися на батьківщині, пішли на фронт захищати державу від ворога та почали волонтерити. Президент Володимир Зеленський, попри пропозиції евакуюватися в інші країни, також залишився в Україні, де перший час мешкав у бункері.

У лютому 2023 року видання The Sunday Times розповіло, що перші місяці після вторгнення росіян Володимир Зеленський та окремі чиновники перебували у бункері. Це місце було суворо засекречене. Спершу політики думали, що сидітимуть у бункері перший тиждень війни, але довелося 2 місяці.

Президент іноді виходив з об'єкту, аби записати відео, що він перебуває в Україні. А інформацію про події війни Зеленський з командою дізнавався з гаджетів. Через 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення чиновники покинули бункер. Зеленський не спускався туди навіть під час замахів на його життя.

Володимир Зеленський під час повномасштабної війни, фото Getty Images

Повідомляється, що усі, хто перебував у бункері разом з Зеленським, підписали договір про нерозголошення інформації. Вони не мають права ділитися деталями об'єкта. Зокрема, де він розташований, який там дизайн і навіть яку їжу подавали. А паролі для входу в приміщення кожного дня змінювали.

Також відомо, що в бункері постійно була суцільна темрява. А журналісту, який побував там, освічували шлях ліхтариком з телефона.

Такий об'єкт залишився в Україні ще з часів Радянського Союзу. Його створили, щоб врятуватися під час удару ядерної зброї. Відомо, що бункер містить системи життєзабезпечення, вентиляції, водопостачання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився президент України Володимир Зеленський за 3 роки повномасштабної війни. Він перейшов з костюмів на військовий стиль одягу.