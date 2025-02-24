Здатний витримати удар ядерною зброєю. Що відомо про бункер, де у перші дні війни перебував Зеленський
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У бункері, в якому був президент, панувала темрява
Сьогодні, 24 лютого, українці згадують третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мільйони громадян залишилися на батьківщині, пішли на фронт захищати державу від ворога та почали волонтерити. Президент Володимир Зеленський, попри пропозиції евакуюватися в інші країни, також залишився в Україні, де перший час мешкав у бункері.
У лютому 2023 року видання The Sunday Times розповіло, що перші місяці після вторгнення росіян Володимир Зеленський та окремі чиновники перебували у бункері. Це місце було суворо засекречене. Спершу політики думали, що сидітимуть у бункері перший тиждень війни, але довелося 2 місяці.
Президент іноді виходив з об'єкту, аби записати відео, що він перебуває в Україні. А інформацію про події війни Зеленський з командою дізнавався з гаджетів. Через 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення чиновники покинули бункер. Зеленський не спускався туди навіть під час замахів на його життя.
Повідомляється, що усі, хто перебував у бункері разом з Зеленським, підписали договір про нерозголошення інформації. Вони не мають права ділитися деталями об'єкта. Зокрема, де він розташований, який там дизайн і навіть яку їжу подавали. А паролі для входу в приміщення кожного дня змінювали.
Також відомо, що в бункері постійно була суцільна темрява. А журналісту, який побував там, освічували шлях ліхтариком з телефона.
Такий об'єкт залишився в Україні ще з часів Радянського Союзу. Його створили, щоб врятуватися під час удару ядерної зброї. Відомо, що бункер містить системи життєзабезпечення, вентиляції, водопостачання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився президент України Володимир Зеленський за 3 роки повномасштабної війни. Він перейшов з костюмів на військовий стиль одягу.