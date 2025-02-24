Способен выдержать удар ядерным оружием. Что известно о бункере, где в первые дни войны находился Зеленский

В бункере, в котором был президент, царила тьма

Сегодня, 24 февраля, украинцы вспоминают третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Миллионы граждан остались на родине, пошли на фронт защищать государство от врага и начали волонтерить. Президент Владимир Зеленский, несмотря на предложения эвакуироваться в другие страны, также остался в Украине, где первое время жил в бункере.

В феврале 2023 года The Sunday Times рассказало, что первые месяцы после вторжения россиян Владимир Зеленский и отдельные чиновники находились в бункере. Это место было строго засекречено. Сначала политики думали, что будут сидеть в бункере первую неделю войны, но пришлось 2 месяца.

Президент иногда выходил из объекта, чтобы записать видео, что находится в Украине. А информацию о событиях войны Зеленский с командой узнавал из гаджетов. Спустя 2 месяца после начала полномасштабного вторжения чиновники покинули бункер. Зеленский не спускался туда даже во время покушений на его жизнь.

Владимир Зеленский во время полномасштабной войны, фото Getty Images

Сообщается, что все находившиеся в бункере вместе с Зеленским подписали договор о неразглашении информации. Они не имеют права делиться деталями обьекта. В частности, где он расположен, какой там дизайн и даже какую еду подавали. А пароли для входа в помещение каждый день меняли.

Также известно, что в бункере постоянно была сплошная тьма. А журналисту, который там побывал, просвещали путь фонариком с телефона.

Такой объект остался в Украине еще со времен Советского Союза. Его создали, чтобы спастись во время удара ядерного оружия. Известно, что бункер содержит системы жизнеобеспечения, вентиляции, водоснабжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился президент Украины Владимир Зеленский за 3 года полномасштабной войны. Он перешел из костюмов на военный стиль одежды.