Власник "Парусу" та готелю "Україна" став партнером найбільшого київського забудовника

Власник готелю "Україна" став партнером групи компаній DIM

Група компаній DIM, один із провідних київських забудовників, та інвестор Максим Кріппа уклали партнерську угоду. Інвестиції спрямують на завершення поточних будівельних проєктів та започаткування нових.

Для Максима Кріппи це вже третя велика інвестиція в український ринок нерухомості від початку повномасштабного вторгнення. Раніше бізнесмен придбав столичний бізнес-центр "Парус" у 2023 році та приватизував готель "Україна" у 2024 році.

Компанія DIM наразі будує 6 проєктів загальною площею понад 346 000 квадратних метрів. У портфоліо забудовника — об'єкти в Києві та області загальною площею понад 900 000 квадратних метрів. За час роботи компанія ввела в експлуатацію 3670 квартир та збудувала більше 355 922 квадратних метрів житлових і комерційних приміщень.

"Наша компанія почала співпрацю з надійним партнером, який добре розуміється на особливостях і потребах компаній у будівельній галузі. Участь девелоперської групи компаній Максима Кріппи дозволить нам не залежати від обсягів продажів, тримати темпи будівництва і забезпечити нашим інвесторам вчасне завершення будівництва обʼєктів у запланований строк. Крім того, ми зможемо сміливо почати роботу над новими проєктами", — прокоментував засновник DIM Олександр Насіковський.

Максим Кріппа підкреслив важливість інвестування під час війни: "Я прийняв рішення інвестувати у проєкти компанії DIM не тільки через їхній значний інвестиційний потенціал, а й через наше спільне ставлення до ведення бізнесу під час війни: вони не бояться будувати, я — інвестувати. Та передусім ми маємо дякувати нашим захисникам і захисницям за появу нашого партнерства. Завдяки їм ми можемо реалізовувати найсміливіші проєкти в рідній країні".

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Максим Кріппа виграв позов проти інтернет-видання iPress щодо поширення недостовірної інформації.