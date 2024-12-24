"В мене немає неприбуткових бізнесів": Кріппа розповів, чому придбав NAVI та скільки вона заробляє

Угода виглядала доленосною

Українська кіберспортивна організація NAVI перетворилась зі збиткової на дуже прибуткову. Цей бізнес приносить мільйони доларів чистого прибутку на рік.

Про це в інтервʼю Forbes розповів український бізнесмен Максим Кріппа. Він купив NAVI ще 2018 році.

"Коли я познайомився з Сашою Кохановським, дізнався, що він продає NAVI. У 2018 році це виглядало чимось доленосним. У кінці 2018 я придбав у нього 100% NAVI, яка на той момент вже була легендарним клубом. Це перша організація, яка виграла перший International по Dota, безліч чемпіонатів світу з CS 1.6 та CS:GO тощо", — зазначив бізнесмен.

За його словами, у 2018 у NAVI працювало 30 людей, зараз – 200. Кріппа наголосив, що NAVI – це його справжня пристрасть.

Він розповів, що до повномасштабної війни NAVI сприймалася в світі, як найбільша кіберспортивна організація СНД. На той час, близько половини гравців були росіяни, адже РФ – найбільша країна СНД, де NAVI зокрема скаутила гравців.

"Коли почалась війна, ми це обрізали по живому. NAVI пройшла трансформацію: повністю відмовилася від російських гравців, російської мови, перейшли на англійську як в професійній in game комунікації, так і в продакшені контенту. Ми отримали змогу скаутити гравців зі всього світу і взагалі забути про Рашку, стали по-справжньому глобальним клубом. З 2022 року усі наші ростери, весь контент на YouTube, Twitch, всюди – повністю англомовний. Це дало фантастичні результати. Глобальні спонсорства – це зовсім інші гроші", — підкреслив Кріппа.

За його словами, з 2022 року NAVI є амбасадором платформи United 24. А вже у 2024 році організація повернули здобутки. Тільки поточна команда з Counter-Strike виграла чотири з шести Чемпіонатів світу CS2, ще два рази була у гранд фіналах.

"Це дуже прибутковий бізнес. Мільйони доларів чистого прибутку на рік. Аудиторія кіберспорту зростає на 30-40% щороку. Якщо порівнювати казуальний спорт та кіберспорт, то пройде якийсь час і ці аудиторії будуть на еквілібріумі, оскільки триває зміна поколінь. За рахунок цього, у нас глобально зростають перегляди", — пояснив бізнесмен.

Кріппа розповів, що за останні сім років NAVI входить п'ятірки кращих світових кіберспортивних клубів за кількістю годин перегляду матчів за її участі: за період з 2017 по 2024 рік матчі за участі NAVI згенерували 571 млн годин.

"Коли купував NAVI, це була збиткова організація, яка дотувалася приблизно на $1,5 млн в рік. Мені казали тоді: з цього неможливо зробити бізнес. "NAVI не може стати прибутковою. Те, що ви просите неможливо", – казав мені СЕО клуба Женя Золотарьов, якого я дуже люблю й поважаю. Я відповів: "Женя, в мене немає неприбуткових бізнесів". Вже за рік ми стали прибутковими", — зазначив бізнесмен.

Раніше "Телеграф" писав, що Максим Кріппа розповів, чи окупився S.T.A.L.K.E.R 2.