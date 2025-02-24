Головне — гроші, але є ще одна мета. Чому Трамп бере Європу "на понт"

Трамп розуміє, що українцям і європейцям без американців буде дуже важко

Президент США Дональд Трамп намагається вибити з європейських союзників сотні мільярди доларів гроші на озброєння України. Саме з цим пов’язані його постійні "наїзди" на Київ та Брюссель. Але це не єдина причина, чому Трамп бере Європу "на понт".

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf.UA розповів політичний експерт Тарас Загородній. Він пояснив, де можна взяти потрібні гроші.

— Це в стилі Трампа взяти "на понт" і спробувати когось зламати, — каже політолог. — Головна мета всього, що зараз робить президент, це вибити гроші з Європи. Якщо йому дати 500 мільярдів на закупівлю американського озброєння, думаю, він заспокоїться і різко поміняє тон. [Британський експрем’єр Борис] Джонсон підказує, що є російські 300 мільярдів, їх конфіскуйте. До речі, європейці знайшли 100 мільярдів з ковідного фонду, а далі Трамп буде викачувати з них ресурс, вимагаючи оплачувати війну України з Росією.

Експерт закликав не брати на сліпу віру слова Трампа та його оточення про припинення допомоги Вашингтона Києву. Він нагадав, що раптом знайшлися 30 тисяч миротворців, які будуть підтримувати мир в Україні, "Старлінки" працюють, а законтрактована Джо Байденом допомога подовжує надходити.

— Медведєв вже скаржився, що Україна довбанула по КТК (Каспійський трубопровідний консорціум прокачує казахстанську нафту, яку перевантажують на НПС "Кропоткінська" на Кубані). Нам нічого не сказали. Значить, ми повинні концентруватися виключно на виробництві власної зброї. Це нас робить суб'єктними. Треба торгуватися, а не обпльовувати Трампа, — наголосив Тарас Задорожній.

За його словами, сварити зі США було б недоречно, адже українцям і Європі без американців буде дуже важко. Бо основна зброя ЗСУ – американська, і навіть у європейських озброєннях багато американських компонентів. Тож європейці не зможуть повністю витягнути все самотужки.

— Тут головне — гроші. Як європейці будуть платити. Наприклад, європейці на ковід витратили 3 трлн євро і 1,5 трильйону просто надрукували. То друкуйте гроші, замовляйте у американських компаній на трильйон зброї і все буде добре. І тоді всі будуть задоволені. А Трамп зможе сказати: я "наїхав" на всіх, щоб вибити гроші для нашої прекрасної економіки, — каже політолог.

Він висловив думку, що американці знають: у середині літа Росія зіткнеться з очевидними економічними проблемами, з якими не зможе впоратись. Тому Трамп і не знімає з неї санкції, щоб мати додатковий важіль тиску.

— Далі у Трампа є ще одна мета — він хоче економічної війни проти Китаю, а без Європи це неможливо зробити і тому там багато-багато ще нюансів. Але те, що Трамп бере всіх "на понт" — це очевидно, — підсумував Тараз Загородній.

Нагадаємо, у Трампа обіцяють швидке підписання угоди з Україною та Росією і заявили, що "будуть поступки з обох сторін".