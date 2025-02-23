"Якби я був у Білому домі...": що казав Трамп на початку війни в Україні, різниця колосальна

Нинішня риторика Трампа відрізняється від слів трирічної давності

Президент США Дональд Трамп продовжує робити ексцентричні та непередбачувані заяви, у тому числі про війну Росії проти України. Сьогодні він каже, що війни не було б, "будь він президентом" у 2022 році.

Проте британська газета The Sunday Times опублікувала статтю, в якій розповідається про риторику Трампа на рік початку повномасштабної війни. Її автор поспілкувався з Трампом, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами автора публікації, журналіста Майкла Волдмана, Трамп нібито сказав, що міг би розбомбити Москву.

"Якби я був у Білому домі, я б розбомбив до бісової матері Москву", — каже журналіст із посиланням на нібито слова Трампа. Аналогічну заяву президент США нібито зробив і на адресу Китаю, коли виникла небезпека вторгнення військ КНР на острів Тайвань.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив на Конференції консервативної політичної дії (CPAC). Він заявив, що США "повертають свої гроші", тому важливо підписати з Україною угоду про рідкісні метали.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.