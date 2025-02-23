"Дурний президент", швидке завершення війни та угода з Україною: Трамп знову наробив гучних заяв (головне)

Глава Білого дому зробив низку нових різких заяв

Президент США Дональд Трамп виступив на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) – у своїй промові він присвятив Україні кілька хвилин.

Про це повідомляє "Телеграф". Трамп говорив про закінчення російсько-української війни, а також про угоду між Україною та США щодо рідкісноземельних металів. Ще він згадав президента України Володимира Зеленського.

Відео виступів Трампа публікує Telegram-канал "Новини. Live".

Припинення війни

За словами Трампа, він вважає, що війна скоро закінчиться. Також він поділився деталями своїх розмов із Путіним та Зеленським. Трамп заявив, що з президентом Росії у нього "відбулася хороша розмова".

Крім того, президент США заявив, що хоче бути "миротворцем", а не "завойовником".

Угода про метали

Трамп заявив, що США "повертають свої гроші", тому важливо підписати з Україною угоду про рідкісноземельні метали. Він також звинуватив Байдена у неправильному наданні допомоги Україні.

Зеленський

Говорячи про президента України, Трамп заявив, що Володимир Зеленський є "дурною людиною".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.