"Дурний президент", швидке завершення війни та угода з Україною: Трамп знову наробив гучних заяв (головне)
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Глава Білого дому зробив низку нових різких заяв
Президент США Дональд Трамп виступив на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) – у своїй промові він присвятив Україні кілька хвилин.
Про це повідомляє "Телеграф". Трамп говорив про закінчення російсько-української війни, а також про угоду між Україною та США щодо рідкісноземельних металів. Ще він згадав президента України Володимира Зеленського.
Відео виступів Трампа публікує Telegram-канал "Новини. Live".
Припинення війни
За словами Трампа, він вважає, що війна скоро закінчиться. Також він поділився деталями своїх розмов із Путіним та Зеленським. Трамп заявив, що з президентом Росії у нього "відбулася хороша розмова".
Крім того, президент США заявив, що хоче бути "миротворцем", а не "завойовником".
Угода про метали
Трамп заявив, що США "повертають свої гроші", тому важливо підписати з Україною угоду про рідкісноземельні метали. Він також звинуватив Байдена у неправильному наданні допомоги Україні.
Зеленський
Говорячи про президента України, Трамп заявив, що Володимир Зеленський є "дурною людиною".
Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.