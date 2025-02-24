Главное – деньги, но есть еще одна цель. Почему Трамп берет Европу "на понт"

Трамп понимает, что украинцам и европейцам без американцев будет очень тяжело

Президент США Дональд Трамп пытается выбить из европейских союзников сотни миллиардов долларов деньги на вооружение Украины. Именно с этим связаны его постоянные "наезды" на Киев и Брюссель. Но это не единственная причина, почему Трамп берет Европу "на понт".

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf.UA рассказал политический эксперт Тарас Загородний. Он объяснил, где можно взять нужные деньги.

— Это в стиле Трампа — взять "на понт" и попытаться кого-то сломать, — говорит политолог. — Главная цель всего, что сейчас делает президент, — выбить деньги из Европы. Если ему дать 500 миллиардов на закупку американского вооружения, думаю, он успокоится и резко поменяет тон. [Британский экс-премьер Борис] Джонсон подсказывает, что есть российские 300 миллиардов, их конфискуйте. Кстати, европейцы нашли 100 миллиардов из ковидного фонда, а дальше Трамп будет скачивать из них ресурс, требуя оплачивать войну Украины с Россией.

Эксперт призвал не принимать на слепую веру слова Трампа и его окружения о прекращении помощи Вашингтона Киеву. Он напомнил, что вдруг нашлись 30 тысяч миротворцев, которые будут поддерживать мир в Украине, "Старлинки" работают, а законтрактованная Джо Байденом помощь продолжает поступать.

— Медведев уже жаловался, что Украина долбаннула по КТК (Каспийский трубопроводный консорциум прокачивает казахстанскую нефть, перегружаемую на НПС "Кропоткинская" на Кубани). Нам ничего не сказали. Значит, мы должны сконцентрироваться исключительно на производстве собственного оружия. Это делает нас субъектными. Надо торговаться, а не оплевывать Трампа, — отметил Тарас Задорожний.

По его словам, ссориться со США было бы некстати, ведь украинцам и Европе без американцев будет очень тяжело. Ибо основное оружие ВСУ — американское, а также в европейских вооружениях много американских компонентов. Так что европейцы не смогут полностью вытащить все своими силами.

— Тут главное — деньги. Как европейцы будут платить? К примеру, европейцы на ковид потратили 3 трлн евро и 1,5 триллиона просто напечатали. Так печатайте деньги, заказывайте у американских компаний на триллион оружия и все будет хорошо. И тогда все будут довольны. А Трамп сможет сказать: я "наехал" на всех, чтобы выбить деньги для нашей прекрасной экономики, — говорит политолог.

Он выразил мнение, что американцы знают: в середине лета Россия столкнется с очевидными экономическими проблемами, с которыми не справится. Поэтому Трамп и не снимает с нее санкции, чтобы иметь дополнительный рычаг давления.

— Далее у Трампа есть еще одна цель — он хочет экономической войны против Китая, а без Европы это невозможно сделать и поэтому там много еще нюансов. Но то, что Трамп берет всех "на понт" — это очевидно, — подытожил Тараз Загородний.

Напомним, в Трампе обещают скорое подписание соглашения с Украиной и Россией и заявили, что "будут уступки с обеих сторон".